Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,13 58,67 EUR Нал. 70,22 69,60 USD Бирж. 58,58 -0,58 EUR Бирж. 69,90 +0,07 USD ЦБ. 59,15 +0,01 EUR ЦБ. 69,70 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,01 ММВБ 1979,14 +0,29% РТС 1060,49 +1,00% Brent 52,35 +0,42% DJIA 21813,67 +0,14% Nasdaq 6265,64 -0,09% FTSE 7401,46 -0,08%
Москва рассказала о перспективах поставок С-400 в Турцию
Лента новостей
Москва рассказала о перспективах поставок С-400 в Турцию 01:56, Политика СМИ сообщили о намерении Трампа вернуть полиции «военное» снаряжение 01:50, Общество Назвавший преемника Путина общественник нашел новое место работы 01:17, Политика Трамп посетит пострадавший от урагана «Харви» штат Техас 01:00, Общество В МВД Ставрополья объяснили запрет полицейским посещать бары по выходным 00:26, Общество Прокремлевский фонд предложил смягчить муниципальный фильтр на выборах 00:10, Политика Члены Общественной палаты смогут беспрепятственно проходить в Госдуму 00:00, Политика В Великобритании эвакуировали поселок из-за «химического тумана» 27 авг, 23:59, Общество В Техасе закрыли около 250 дорог из-за тропических ливней 27 авг, 23:27, Общество О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 27 авг, 23:15, Партнерский материал СМИ узнали о причастности сына актера к убийству блогера в Парке Горького 27 авг, 22:50, Общество СКР установил личность избившего до смерти петербуржца в Парке Горького 27 авг, 22:27, Общество «Зенит» впервые потерял очки в домашнем матче чемпионата России 27 авг, 22:11, Спорт Пакистан предрек провал новой стратегии Трампа в Афганистане 27 авг, 21:46, Политика США из-за урагана сократили добычу нефти в Мексиканском заливе на 20% 27 авг, 21:41, Бизнес Плющенко сообщил об отказе российской чемпионки Сочи-2014 от Олимпиады 27 авг, 21:01, Спорт На Уралвагонзаводе произошел пожар 27 авг, 20:26, Общество Говорухин принял решение больше не снимать кино 27 авг, 20:21, Общество «Ливерпуль» разгромил «Арсенал» в центральном матче английского тура 27 авг, 20:01, Спорт Чемпионат России по футболу. «Зенит» — «Ростов». Онлайн 27 авг, 20:00, Спорт Финская полиция узнала имя подозреваемого по делу о теракте в Турку 27 авг, 19:58, Общество Израиль пригрозил прекратить финансирование ООН 27 авг, 19:42, Политика ЦСКА проиграл «Ахмату» из-за ошибки судьи 27 авг, 19:36, Спорт Ураган «Харви» вызвал наводнение в крупнейшем городе Техаса. Фотогалерея 27 авг, 19:35, Фотогалерея  Волкер рассказал о готовности России «жить» с Донбассом в статус-кво 27 авг, 19:06, Политика У Босфора сухогруз под флагом Монголии разломился пополам 27 авг, 18:57, Общество В Хьюстоне из-за урагана «Харви» затопило местный телеканал 27 авг, 18:18, Общество В Чечне жителей пятиэтажного дома эвакуировали из-за пожара 27 авг, 18:15, Общество
Москва рассказала о перспективах поставок С-400 в Турцию
Политика, 01:56
0
Москва рассказала о перспективах поставок С-400 в Турцию
Договоренность по поставкам российских систем ПВО С-400 «Триумф» в Турцию практически «на выданье», рассказал глава ​ФСВТС России Дмитрий Шугаев. В конце июля Реджеп Эрдоган говорил, что соглашение подписано
Зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия и Турция почти договорились о поставках комплексов ПВО С-400, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» глава ​Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, вопрос о поставке комплексов почти решен. «Данный вопрос практически «на выданье», но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы», — сказал Шугаев, выразив надежду, что вскоре Москва и Анкара выйдут «на позитивный итог» в этом вопросе.

«Наши «заокеанские друзья», конечно, негодуют, но Турция — независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать», — добавил глава ФСВТС.

25 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что подписал соглашение о покупке российских зенитно-ракетных комплексов C-400. В Кремле тогда отказались прокомментировать заявление турецкого лидера. «Не комментируем», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее писал РБК, Россия предложила Турции купить зенитно-ракетный комплекс С-400 по цене $500 млн за дивизион. Сообщалось, что переговоры о поставках этих систем Турции продолжались несколько месяцев.

Сообщения о планах Турции закупить российские С-400 ранее комментировал глава Пентагона Джеймс Мэттис. В частности, он отмечал, что сделка поставит ряд неизбежных вопросов, в том числе «несовместимость» российских комплексов с техникой НАТО.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Россия , Турция , С-400 , договоренность , Поставки
Главное
СМИ опубликовали видеозапись с моментом избиения блогера в Парке Горького Общество
Материалы по теме
Эрдоган сообщил о подписании соглашения о поставке российских С-400 Политика
Пентагон предупредил о рисках покупки Турцией систем С-400 у России Политика
Пентагон усомнился в реальности продажи в Турцию российских ЗРК С-400 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку