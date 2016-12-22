Москва рассказала о перспективах поставок С-400 в Турцию

Договоренность по поставкам российских систем ПВО С-400 «Триумф» в Турцию практически «на выданье», рассказал глава ​ФСВТС России Дмитрий Шугаев. В конце июля Реджеп Эрдоган говорил, что соглашение подписано

Зенитно-ракетный комплекс С-400 (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия и Турция почти договорились о поставках комплексов ПВО С-400, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» глава ​Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

По его словам, вопрос о поставке комплексов почти решен. «Данный вопрос практически «на выданье», но речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы», — сказал Шугаев, выразив надежду, что вскоре Москва и Анкара выйдут «на позитивный итог» в этом вопросе.

«Наши «заокеанские друзья», конечно, негодуют, но Турция — независимое государство и сама может принимать решение, покупать или не покупать, сопрягать или не сопрягать», — добавил глава ФСВТС.

25 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что подписал соглашение о покупке российских зенитно-ракетных комплексов C-400. В Кремле тогда отказались прокомментировать заявление турецкого лидера. «Не комментируем», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как ранее писал РБК, Россия предложила Турции купить зенитно-ракетный комплекс С-400 по цене $500 млн за дивизион. Сообщалось, что переговоры о поставках этих систем Турции продолжались несколько месяцев.

Сообщения о планах Турции закупить российские С-400 ранее комментировал глава Пентагона Джеймс Мэттис. В частности, он отмечал, что сделка поставит ряд неизбежных вопросов, в том числе «несовместимость» российских комплексов с техникой НАТО.