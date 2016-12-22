В Минобороны заявили об устранении зависимости от импорта в IT-сфере

Вооруженные силы «полностью избавились» от импортозависимости в IT-сфере. Об этом заявил начальник Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны Максим Бец, передает «РИА Новости».
По его словам, российская промышленность сделала «значительный шаг» в области информационных технологий за последние десять лет. «Сегодня можно с уверенностью сказать, что Вооруженные силы РФ в указанной области полностью освободились от импортной зависимости. Это подтвердил и сам форум «Армия-2017», — сказал Бец.
Ранее президенту Владимиру Путину представили проект программы «Цифровая экономика», в котором говорилось о том, что к 2024 году доля иностранного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования, закупаемого госорганами, должна снизиться до 50%, а программного обеспечения — до 10%.
Кроме того, по данным проекта, производители отечественного компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования должны получить преференции при поставках госорганам уже к концу 2018 года.