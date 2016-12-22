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Хакеры начали рассылку вредоносных писем со спойлерами «Игры престолов»
Атаки хакеров, 15:43
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Хакеры начали рассылку вредоносных писем со спойлерами «Игры престолов»

Специалисты компании Proofpoint, cпециализирующейся на безопасности электронной почты и предотвращении утечки данных, рассказали про рассылку вредоносных писем со спойлерами сериала «Игры Престолов». Об этом говорится на сайте компании.

По данным Proofpoint, хакеры распространяют вредоносное ПО через рассылку электронных писем, в которых предлагается узнать спойлеры финальной серии седьмого сезона «Игры​ престолов» и посмотреть видеоролики. К письмам прикреплен документ Microsoft Word, при загрузке которого на компьютере пользователя появляется троян. Хакерские рассылки, по данным Proofpoint, начались 10 августа.

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Компания не исключает, что похожий тип кибератаки уже использовался хакерами, близкими к правительству Китая.

В начале августа телеканал HBO, выпускающий «Игру Престолов», подвергся хакерской атаке. Злоумышленники заявили о взломе систем безопасности телесети и угрожали раскрыть секреты ряда шоу, опубликовать сценарии фильмов и сериалов, а также переписку руководства телеканала. Хакеры потребовали выкуп в биткоинах в размере $12–15 млн.

Теги: хакеры , спам , «Игра престолов»
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