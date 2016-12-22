В Кишиневе заявили о неизменности позиции по выводу иностранных военных

Молдавский премьер-министр Павел Филип сообщил о том, что позиция Кишинева относительно включения в повестку заседания Генеральной ассамблеи ООН вопроса о выводе из Приднестровья иностранных военных «известна», и она не изменилась. Об этом после церемонии возложения венков на мемориальном комплексе «Вечность» ко Дню независимости Молдавии он рассказал «РИА Новости».
«Вы знаете, какова позиция Кишинева, потому что мы это выразили на полях Организации Объединенных Наций», — пояснил он, отметив, что в связи с этим, по его мнению, «здесь даже комментировать нечего».
При этом ранее, 26 августа, президент Молдавии Игорь Додон связал инициативу правительства страны обсудить в ООН вывод российских военнослужащих из Приднестровья с «непрофессионализм молдавских чиновников». «Правительство Молдавии уже дало задний ход, признав ошибку, что нельзя трогать миротворческую операцию на Днестре, и скорректировало свою декларацию», — также отмечал он, подчеркивая, что считает — «ничего общего с интересами Молдавии» это предложение «не имеет».
С инициативой о выводе российских войск из Приднестровья правительство Молдавии выступило в июле. В этом же месяце соответствующую декларацию одобрил парламент страны. После этого молдавское представительство при ООН вынесло предложение о включении в повестку дня сессии Генассамблеи пункта о «Полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии».
В Москве этот шаг восприняли как «недружественный» — 25 августа для разъяснения позиции России по этому вопросу в МИД был вызван посол Молдавии в Москве Андрей Негуца. Позже стало известно о том, что он направил соответствующую ноту России в Кишинев.
Российские военнослужащие находятся на территории Приднестровья на основании молдавско-российского соглашения от 21 июля 1992 года о прекращении вооруженного конфликта в Приднестровье. В регионе российские подразделения выполняют миротворческую функцию, а также охраняют сохранившиеся склады с вооружением и боеприпасами советского периода.