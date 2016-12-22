В Азербайджане произошел взрыв на военном складе

На военном складе в ​поселке Гилязи Хызынского района Азербайджана произошел взрыв, сообщает портал ​Haqqin.az. Информацию о взрыве подтвердили в минобороны страны.

Как сообщает портал Bastainfo, очевидцы утверждают, в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы «Град»,. В результате в селе загорелись два дома. Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует. Для тушения пожара к месту взрыва направлены пожарные расчеты.

По сообщению портала Oxu.az, в результате взрыва оказалась перекрыта магистраль Баку — Губа, ведущая к границе с Россией. Экстренные службы ведут эвакуацию местных жителей.

​В Абхазии 2 августа взорвался военный склад возле села Приморское в Гудаутском районе. В результате пострадали порядка 60 человек, 35 из них оказались гражданами России. Две российские туристки, находившиеся неподалеку от склада, погибли от осколочных ранений.