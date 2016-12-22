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Во Флориде полиция застрелила грозившую покончить с собой женщину
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Во Флориде полиция застрелила грозившую покончить с собой женщину
Общество, 07:16
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Во Флориде полиция застрелила грозившую покончить с собой женщину

В городе Санрайз в американском штате Флорида сотрудники полиции застрелили вооруженную женщина, которая грозилась покончить с собой. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам представителей шерифа округа Бровард, штурмовая группа SWAT 25 августа получила сообщение о том, что женщина забаррикадировалась в квартире и угрожала покончить жизнь самоубийством.

Пресс-секретарь шерифа Веда Коулман-Райт заявила, что женщина перестала отвечать полицейским, после чего штурмовая группа ворвалась в квартиру. Внутри комнаты они обнаружили вооруженную пистолетом женщину и застрелили ее. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Имя женщины не называется.

Теги: США , угрозы , Флорида , Полиция
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