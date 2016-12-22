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СМИ узнали о времени для проникновения боевиков в парламент Лондона
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СМИ узнали о времени для проникновения боевиков в парламент Лондона
Общество, 05:24
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СМИ узнали о времени для проникновения боевиков в парламент Лондона

Проведенный лондонскими полицейскими эксперимент показал, что для проникновения террористов в британский парламент потребуется всего пять минут. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на трех источников, знакомых с ходом эксперимента.

«Проведенный эксперимент показал, что террористы могут проникнуть в парламент в течение пяти минут и устроить резню для более чем 100 депутатов» — указывается в материале газеты.

Симулированная атака на британский парламент, державшаяся в тайне от большинства парламентариев и работников ведомства, прошла ночью 26 августа. Полицейские, исполнявшие роль террористов, использовали лодку, чтобы проникнуть в парламент со стороны Темзы. Затем они прошли по коридорам и «взяли штурмом» Палату общин.

После проверки полиция рекомендовала установить защитные барьеры на Темзе, чтобы исключить возможность доступа к парламенту по реке. Также выходы к реке будет защищать вооруженная охрана.

Серия нападений в центре Лондона. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Теракт прогремел в ночь с 3 на 4 июня текущего года в Лондоне. Фургон сбил пешеходов на Лондонском мосту рядом с британским парламентом. Затем автомобиль доехал до рынка Боро (Borough Market), также расположенного в центре Лондона. Из машины вышли трое вооруженных охотничьими ножами и напали на прохожих. Полицейские ликвидировали нападавших.

Жертвами теракта стали восемь человек, более 50 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Теги: Великобритания , террористы , Лондон , Парламент
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