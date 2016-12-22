Россиян предупредили о террористической угрозе в Великобритании

Посольство России в Великобритании предупредило россиян о «серьезном уровне террористической опасности» в Великобритании. Об этом сообщается на сайте посольства.

«В очередной раз призываем быть бдительными, избегать мест массового скопления людей», — подчеркивается в сообщении. В дипведомстве напомнили о нападении на полицейских в районе Букингемского дворца. «Полиция города расценивает инцидент как террористический акт. Ведется расследование», — отмечается в сообщении.

В посольстве также предупредили об опасности посещения карнавала в районе Ноттинг-Хилл в Лондоне 27 и 28 августа.

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