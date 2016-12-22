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Додон отреагировал на идею о выводе российских солдат из Приднестровья
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Додон отреагировал на идею о выводе российских солдат из Приднестровья
Политика, 18:58
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Додон отреагировал на идею о выводе российских солдат из Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал инициативу молдавского правительства обсудить в ООН выводе российских сил из Приднестровья. Об этом он заявил «РИА Новости».

Действия молдавского правительства Додон назвал «очередным антироссийским демаршем». Глава государства подчеркнул, что предложение обсудить вывод российских сил «останется только на уровне деклараций».

«Правительство Молдавии уже дало задний ход, признав ошибку, что нельзя трогать миротворческую операцию на Днестре, и скорректировало свою декларацию». — подчеркнул он. По мнению Додона, это показывает «непрофессионализм молдавских чиновников». 

«Ничего общего с интересами Молдавии это не имеет, и уверен, что не поддерживается большинством молдавского народа. Надеюсь, что все эти демарши не приведут к дестабилизации ситуации на Днестре и не приведут к принятию жестких решений со стороны наших российских партнеров», — подчеркнул Додон.

С инициативой о выводе российских войск из Приднестровья ранее выступило правительство Молдавии. До этого, в июле декларацию о необходимости ухода российских солдат из региона принял парламент страны, значительная часть которого сформирована депутатами оппозиционных по отношению к президенту партий.

Позднее представительство Молдавии при ООН вынесло предложение о включении в повестку дня сессии Генассамблеи пункта «Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Молдавии». Этот шаг российский МИД воспринял как недружественный. Для разъяснения позиции России по этому вопросу 25 августа был вызван посол Молдавии в Москве Андрей Негуца. Позднее он направил соответствующую ноту о содержании разговора в Кишинев.

Российские силы на территории Приднестровья находятся на основе молдавско-российского соглашения от 21 июля 1992 года о прекращении вооруженного конфликта в Приднестровье. Российские подразделения в регионе выполняют миротворческую функцию и охраняют сохранившиеся склады с вооружением и боеприпасами советского периода.

МИД вызвал посла Молдавии из-за «недружественной акции» в ООН
Политика

Приднестровская Молдавская Республика является непризнанным государством на левом берегу реки Днестр. Кишинев считает Приднестровье частью Молдавии, однако не контролирует территорию республики. Большая часть населения непризнанного государства состоит из молдаван, русских и украинцев. При этом доля каждой этнической группы составляет около 30%, языки всех трех народов признаны государственными.

Теги: Молдавия , Приднестровье , Игорь Додон
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