Военное командование ДНР обвинило Украину в срыве «школьного перемирия»

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин обвинил армию Украины в срыве согласованного перед учебным годом перемирия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Вооруженных сил ДНР.

По словам Басурина, за минувшие сутки было зафиксировано 29 нарушений перемирия с украинской стороны. Как утверждает военное командование ДНР, обстрел населенных пунктов армия Украины ведет с использованием минометов калибра 82 и 120 мм. Также в боях ВСУ используют танки и БМП.

«Еще одним подтверждением готовящегося украинским военным командованием полного срыва «школьного перемирия», служит стягивание тяжелого вооружения к линии соприкосновения. Отмечено перемещение 8 танков 28 отдельной механизированной бригады в направлении

населенного пункта Старогнатовка», — заявил Басурин.

Киев, в свою очередь, также обвинил вооруженные силы самопровозглашенных республик в нарушении заключенного перемирия. Так, украинские военные заявила о ведущемся минометном и гранотометном обстреле их позиций в районе Авдеевской промзоны. Об этом говорится в оперативной сводке, опубликованной на странице пресс-службы АТО в Facebook. По данным украинской стороны, всего за первый день перемирия вооруженные силы ДНР и ЛНР открывали огонь 18 раз.

Контактная группа в Минске ранее согласовала начало перемирия в Донбассе с 25 августа. Режим прекращения огня приурочен к началу учебного года.