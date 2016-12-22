Десять человека пострадали в результате урагана «Харви» в США

В американском городе Рокпорт в штате Техас от урагана «Харви», который в ночь на субботу, 26 августа, достиг юго-восточного побережья США, пострадали десять человек. Об этом сообщает ABC News.

По информации телеканала, среди городских построек есть повреждения. В соседнем городе Корпус-Кристи, в котором проживает 320 тыс. человек, ветер повредил линии электропередачи, в результате чего без электричества остались 155 тыс. человек.

Спустя три часа после того, как «Харви» обрушился на Техас, сила ветра уменьшилась с 208 км/ч до 200 км/ч, и специалисты понизили уровень мощности урагана с «четвертой» категории до «третьей» (по пятибалльной шкале Саффира — Симпсона). В то время, когда стихия ослабла, ураган вышел к северо-восточному побережью залива Копано. Телеканал отмечает, что в настоящее время ураган находится в 8 км к северу от Рокпорта и двигается на северо-запад со скоростью 9,6 км/ч.

Люди, находящиеся в этом районе, запасаются продовольствием, водой, газом, укрывают окна и двери своих домов. Авиакомпании отменили все рейсы, колы и другие организации были временно закрыты, все запланированные мероприятия в Хьюстоне и в прибрежных городах перенесены на другие дни. По прогнозам метеорологов, опрошенных телеканалом, ураган задержится в регионе на ближайшие семь дней.

Ураган «Харви» считается самым мощным за последние 12 лет. Скорость ветра при нем может достигать 208 км/ч. Reuters указывает, что стихия такого уровня способна вырывать с корнями из почвы деревья, срывать крыши домов. Национальный ураганный центр США предупредил о «крупнейших» наводнениях из-за урагана.​ Президент Дональд Трамп из-за приближения урагана ввел в Техасе режим стихийного бедствия.