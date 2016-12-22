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Трамп официально запретил трансгендерам служить в армии
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Трамп официально запретил трансгендерам служить в армии
Общество, 04:04
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Трамп официально запретил трансгендерам служить в армии

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете Минобороны США принимать трансгендеров на службу в армию. Об этом сообщает The Hill.

Трамп поручил Пентагону разработать план реализации запрета до февраля 2018 года. Закон вступит в силу 23 марта 2018 года.

По данным издания, в памятке к документу «подробно говорится» о предыдущем заявлении Дональда Трампа, когда он написал в своем Twitter, что правительство страны больше не будет принимать на военную службу трансгендеров. В своем указе, как отмечает издание, Трамп в том числе поручил министру обороны Джеймсу Мэттису разобраться, «что делать» с уже поступившими на службу трансгендерами.

​Кроме того, Трамп запретил Пентагону оплачивать операции по смене пола. Финансирование разрешено в том случае, если процедура была начата до вступления закона в силу.

В разговоре с The Hill представитель Белого дома заявил, что Дональд Трамп «яростно выступает» за свободу ЛГЬТ-сообществ, а само решение принято из соображений «национальной безопасности».​ Ранее Трамп пояснял, что служба таких людей в вооруженных силах сопряжена с «огромными» затратами на медицину, также из-за них происходят «перебои» в работе военных. Президент уточнял, что решение принято после консультаций с генералами и военными экспертами.

Трансгендеры получили право служить в Вооруженных силах США год назад, 30 июня 2016 года, при администрации президента Барака Обамы. Как сообщал CNN, заявление об этом сделал лично министр обороны Эштон Картер. Телеканал указывал, что этот шаг встретил критику со стороны республиканцев. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, дополнительные затраты, связанные с приемом таких людей, незначительны.​ Эксперты оценивали размер расходов на организацию службы трансгендеров в размере от $2,4 млн до $8,4 млн ежегодно.

Теги: США , Дональд Трамп
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