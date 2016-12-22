Очевидец рассказал о людях на крыше упавшего в море на Кубани автобуса

Несколько рабочих «Таманьнефтегаза» перед падением автобуса в Черное море находились на крыше. Как рассказал ГТРК «Кубань» очевидец Иван Рожнев, пострадавшие «пытались что-то предпринять».

Иван Рожнев — член экипажа судна, пришвартованного у строящегося пирса в Темрюкском районе Краснодарского края. Очевидец находился на расстоянии около 30 м. от места происшествия.

«Сперва мы услышали, как что-то несется, потому что наше судно находится ниже пирса. Выбежали и увидели, что по пирсу летит автобус, но часть людей уже была на крыше, они уже, видимо, пытались что-то предпринять, прыгать», — сказал Рожнев.

По его словам, автобус выкатился к концу пирса, ударился в бетононасос, выбил перила и упал в воду.

Авария с участием пассажирского автобуса произошла утром 25 августа. Машина с рабочими компании «Таманьнефтегаз» выкатилась на пирс и упала в море. В результате происшествия погибли 17 человек, 33 человека пострадали. Еще один человек объявлен пропавшим без вести.

В связи с произошедшим Следственный комитет возбудил уголов​ные дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.