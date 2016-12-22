Изобретателя Мадсена обвинили в надругательстве над останками журналистки

Датская прокуратура обвинила изобретателя Петера Мадсена, подозреваемого в убийстве шведской журналистки Ким Вааль, в надругательстве над ее останками. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции Копенгагена.

Обвинение было предъявлено 24 августа в ходе прошедшего за закрытыми дверями судебного заседания. Полиция пока не предает огласке детали судебного слушания.

Ранее, 21 августа, Мадсен признался, что «похоронил» тело Ким Вааль в проливе Кеге. По словам Мадсена, женщина умерла в результате несчастного случая. Полиция не уточнила, как именно погибла журналистка.

Позднее в тот же день полиция Дании обнаружила тело женщины без рук, ног и головы в проливе Эресунн, который разделяет Швецию и Данию. На следующий день, 23 августа, полиция с помощью ДНК-теста подтвердила принадлежность найденного тела шведской журналистке. По словам полицейских, к телу был привязан кусок металла.

О пропаже шведской журналистки Ким Вааль стало известно 12 августа. Она приехала в Данию, чтобы подготовить материал о самодельной подводной лодке «Наутилус», создателем которой является Мадсен. Вечером 11 августа подлодка с двумя людьми отплыла в море и затем не вышла на связь. В полицию обратился молодой человек журналистки. Сама подлодка затонула, Мадсену удалось спастись. Внутри судна также не обнаружили тела женщины. Изобретатель в ответ на обвинения в убийстве журналистки заявил, что «высадил ее на одном из островов» в гавани Копенгагена.