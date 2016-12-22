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Глава Ростуризма попросил проверить Ted Travel из-за ее банкротства
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Глава Ростуризма попросил проверить Ted Travel из-за ее банкротства
Общество, 14:27
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Глава Ростуризма попросил проверить Ted Travel из-за ее банкротства

Глава Ростуризма Олег Сафронов обратился в правоохранительные органы и попросил их провести проверку российского туроператора Ted Travel, который ранее приостановил работу из-за невозможности исполнять обязанности перед клиентами. Об этом он заявил в пятницу, 25 августа, на экстренном заседании наблюдательного совета Ассоциации «Турпомощь» по вопросу банкротства Ted Travel, передает корреспондент РБК.

«​Ted Travel не идет на контакт. Они даже не присутствовали на совете «Турпомощи». Соответственно, противоправные действия с их стороны были», — предположил руководитель ведомства.

По его словам, причиной банкротства туроператора стала активная депминговая политика. «Продавали продукт по заведомо низкой цене», — пояснил он. Сафронов добавил, что Ted Travel должна $1 млн принимающей компании.

Получивший помощь Ростуризма оператор Ted Travel приостановил работу
Общество

Накануне, 24 августа, Ted Travel объявил о приостановке своей деятельности из-за невозможности исполнять свои обязательства. В компании подчеркнули, что в последнее время спрос на основное направление — Турцию — сильно упал из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.

За день до этого, 23 августа, российские туристы, которые поехали на отдых в Турцию по путевкам туроператора, столкнулись с проблемами с заселением в гостиницы.

В Ростуризме в четверг сообщили, что договорились с Ted Travel о решении проблемы с размещением туристов. Ведомство отмечало, что, по словам представителя туроператора, проблемы были связаны с принимающей стороной в Турции.

В самой Турции в настоящее время обострилась эпидемиологическая обстановка. Роспотребнадзор в начале августа сообщил о поступлении более 500 жалоб о заражении энтеровирусной инфекцией в городах Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других.​

Теги: Турция , Ростуризм , Туризм , Ted Travel
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