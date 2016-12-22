Рекультивировать свалку «Кучино» в Балашихе начнут в марте 2018 года

Проект по рекультивации закрытого по распоряжению президента Владимира Путина полигона твердых бытовых отходов ТБО «Кучино» в подмосковной Балашихе должны подготовить до февраля 2018 года, а саму рекультивацию начнут в марте. Об этом сообщает пресс-служба сайта администрации городского округа со ссылкой на замглавы городской администрации Дмитрия Козырева.

Распоряжение по поводу определения поставщика, с которым на следующей неделе должны заключить контракт на проектирование работ по рекультивации, вышло 24 августа на уровне правительства России, отметил чиновник.

Козырев добавил, что до 1 февраля 2018 года проект должен пройти экологическую, государственную экспертизы и общественные слушания.

По его словам, подготовкой к рекультивации занимается компания «Биорем». Работы проходят согласно «дорожной карте», график выдерживается.

Заместитель главы Балашихи отметил, что ежедневно на свалку прибывает примерно 350 грузовых машин с землей и 40% полигона уже засыпали грунтом. «С 28 августа начнутся работы по откачке фильтрата», — заключил он.

На ухудшение экологической обстановки из-за мусорной свалки «Кучино» в Балашихе пожаловались президенту России Владимиру Путину местные жители. Это произошло во время прямой линии с президентом 15 июня. Российский лидер назвал это недопустимым и 22 июня поручил закрыть полигон. На следующий день его закрыли.

После закрытия Путин поручил Генпрокуратуре и Росприроднадзору проверить до 1 августа деятельность организаций, отвечавших за работу полигона.

Министр экологии Подмосковья Александр Коган оценил ущерб окружающей среде, нанесенный свалкой, в 2,2 млрд руб. По его словам, стоимость рекультивации свалки может стоить до 4 млрд руб. Из подмосковного бюджета на создание проекта рекультивации выделят около 50 млн руб., заключил он.

Однако представитель пресс-службы мэрии Москвы сообщил РБК, что дополнительных денег не выделят. В мэрии считают, что в плату за вывоз мусора были заложены деньги на рекультивацию.

16 августа балашихинская администрация подала иск к ЗАО «Заготовитель» (бывший эксплуатант свалки «Кучино») на 6,2 млрд руб.