Родственникам погибших в аварии с автобусом на Кубани выделят гостиницы
Общество, 10:17
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Родственникам погибших в аварии с автобусом на Кубани выделят гостиницы
Для родственников людей, погибших при падении автобуса в Керченский пролив, выделят гостиницы. Об этом в Twitter сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Для родственников погибших поручил подготовить номера в гостиницах», — написал Кондратьев.
Губернатор также добавил: «На место уже выехали наши медики, там же работают сотрудники МЧС».
Автобус с людьми рухнул в Керченский пролив у строящегося пирса в районе поселка Волна Темрюкского района. Как сообщали в МЧС, в результате аварии погибли 12 человек. Источник «РИА Новости» подтвердил информацию о 12 погибших. В свою очередь в пресс-службе администрации Краснодарского края РБК заявили о шести погибших.
ТАСС в МЧС сообщили, что в момент аварии в автобусе находились 25 человек. По словам собеседника агентства, все они были рабочими компании «Таманьнефтегаз» и занимались строительством пирса.