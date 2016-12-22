Ростуризм опроверг вывоз туристов Ted Travel из Турции с 25 августа

Дата начала вывоза клиентов туроператора Ted Travel из Турции — вопрос пока не решенный. Об этом «Интерфаксу» сообщил сотрудник пресс-службы Ростуризма.

«Вопросы, связанные с возвращением туристов, будут решаться в ходе экстренного совещания, которое пройдет в Ростуризме сегодня», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что вывоз туристов Ted Travel из Турции начнется 25 августа. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на горячую линию Ростуризма. Представители ведомства заявили агентству, что туристам придется провести в гостинице один день за свой счет. Однако там отметили, что в дальнейшем потраченные деньги будут компенсированы.



Туроператор Ted Travel 24 августа заявил о том, что приостанавливает свою работу из-за невозможности исполнять обязанности перед клиентами. Данное решение в компании объяснили тем, что в последнее время сильно упал спрос на основное направление — Турцию. Туроператор отмечал, что падение спроса связано с сложной эпидемиологической обстановкой в стране.

За день до заявления Ted Travel стало известно, что у российских туристов, отправившихся в Турцию этим туроператором, возникли проблемы с заселением. ​Позднее в Ростуризме сообщили, что договорились с Ted Travel о решении проблем с размещением туристов.

О том, что в Турции усложнилась эпидемиологическая обстановка, 8 августа сообщил Роспотребнадзор. Как сообщали в ведомстве, к ним поступило более 500 жалоб о заражении энтеровирусной инфекцией от людей, отдыхающих в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и других.