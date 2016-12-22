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В одном из районов Приамурья ввели режим ЧС после аварии на ГЭС
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В одном из районов Приамурья ввели режим ЧС после аварии на ГЭС
Общество, 03:32
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В одном из районов Приамурья ввели режим ЧС после аварии на ГЭС

В Бурейском районе Амурской области объявили режим чрезвычайной ситуации после повреждения левобережной опоры сегментного затвора на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

В ведомстве призвали жителей не поддаваться панике, поскольку технологический сбой «опасности затопления не представляет».

На Нижне-Бурейской ГЭС произошел прорыв воды 24 августа. Из-за повреждения левобережной опоры сегментного затвора в пролете № 1 подтопило пристанционную площадку. Минэнерго сообщало, что в результате случившегося никто не пострадал, также не получило повреждений оборудование машинного зала станции. Для ликвидации последствий в Нижне-Бурейском водохранилище стали снижать уровень воды.

Президент Владимир Путин дал команду на пуск первых гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС 3 августа. Гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов тогда отмечал, что первые гидроагрегаты прошли все необходимые испытания.

Строительство Гидроэлектростанции началось летом 2010 года в присутствии главы государства. В апреле прошлого года перекрыли реку Бурея, а летом возвели грунтовую плотину ГЭС. В марте 2017 года началось наполнение водохранилища.​

Генеральным подрядчиком на строительстве гидроэлектростанции была компания «Трест Гидромонтаж». По данным СПАРК на 30 июня 2017 года, 59% компании принадлежит ТЭК «Мосэнерго» Игоря Ротенберга.

Теги: авария , ЧС , Приамурье , гидроэлектростанция
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