БКС начала проверку после писем о банке «Открытие»

Брокерская компания БКС начала внутреннюю проверку о сообщениях, содержащих информацию о проверках ЦБ в банке «Открытие», которые якобы были разосланы ее клиентам от лица сотрудника Виталия Шульги. Об этом говорится в заявлении управляющего директора БКС Андрея Алетдинова (есть у РБК).
Управляющий директор банка «Открытие» Александр Дмитриев на своей странице в Facebook разместил скриншот сообщения, подписанного именем начальника отдела продаж брокерских продуктов БКС Виталия Шульги. В нем сообщается, что Центробанк «ведет полномасштабные проверки» в банке «Открытие».
Александр Дмитриев в своем посте отметил, что «не утверждает», что сообщения рассылал «указанный человек» или «кто-то из БКС». Он отметил, что есть лишь «факт получения клиентами такой рассылки». «Возможно, кто-то прикрывается именем БКС. Если это так, то, как мне кажется, БКС должна быть заинтересована в том, чтобы установить тех, кто за этим стоит», — написал Дмитриев.
Управляющий директор БКС Андрей Алетдинов заявил, что БКС никогда «не осуществляла» и «не собирается осуществлять коммуникации подобного содержания». Он также заявил, что компания уже начала внутреннее расследование.
«По нашим данным, никаких рассылок данный сотрудник не осуществлял. Тем не менее, при получении дополнительной информации из «Открытия» мы готовы продолжить расследование и до конца прояснить этот инцидент», — заявил Алетдинов.
Управляющий директор БКС также отметил, что распространение «подобной информации без установления факта подлинности письма» наносит «имиджевый ущерб, в том числе компании БКС».