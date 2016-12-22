Росгвардия проконтролирует дело на сотрудников после смерти пауэрлифтера

Командующий Восточным округом Росгвардии генерал-лейтенант Игорь Груднов взял на личный контроль расследование дела против двух сотрудников ведомства из-за убийства в Хабаровске чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

В ведомстве отметили, что управление Росгвардии по Хабаровскому краю «оказывает содействие» Следственному комитету в «наиболее полной и объективной оценке действий сотрудников управления вневедомственной охраны». В Росгвардии добавили, что «при подтверждении в ходе расследования факта невыполнения сотрудниками своих обязанностей» они будут уволены «по отрицательным мотивам».

Дело в отношении двух сотрудников Росгвардии было возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следователей, 20 августа охранник одного из торговых центров Хабаровска вызвал наряд вневедомственной охраны, поскольку увидел «массовое скопление агрессивно настроенных людей», сообщали в СК. Наряд в составе двух сотрудников Росгвардии прибыл на место. По данным ведомства, сотрудники Росгвардии не предприняли никаких попыток предотвратить убийство Андрея Драчёва. На их глазах 25-летний Анар Аллахверанов нанес удары руками и ногами по голове Андрею Драчёву. От полученных травм спортсмен скончался на месте. При этом, как отметили в СК, сотрудники Росгвардии «не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия».

Анар Аллахверанов был объявлен в федеральный розыск. За информацию о его местонахождении полиция назначила вознаграждение в 500 тыс. руб.