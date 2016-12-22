Военные из НАТО прошли парадом по центру Киева

В Киеве в честь Дня независимости Украины прошел военный парад с участием девяти подразделений из стран НАТО. Об этом сообщает украинский телеканал «24».



По его данным, в марше приняли участие около 4,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, по улицам прошли 10 иностранных подразделений. На параде присутствовали министры обороны 11 стран. Как отмечает телеканал «112. Ua», в параде в том числе принимали участие военнослужащие которые служили в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Военная техника в параде участия не принимала, отмечает телеканал.



Кроме того, от площади Независимости до Европейской площади проходит выставка военной техники. Там демонстрируются машины, которые ранее не показывали публике. По данным телеканала, потом ее перебросят в Донбасс в зону (АТО).

Как сообщал министр обороны Украины Степан Полторак, на выставке будет представлено 70 единиц боевой техники, из которых 25 единиц — новые образцы, которые были созданы на украинских заводах оборонно-промышленного комплекса.

В среду, 23 августа, сообщалось, что министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Киев. Как отметили в Пентагоне, он побывает на параде, приуроченном ко Дню независимости Украины.