Минсвязь прокомментировала включение «русского» ПО от HP в свой реестр

Минкомсвязь запросило дополнительную информацию у «Газинформсервиса» о «русской» версии программного обеспечения Hewett Packard Enterprise (HPE), ранее включенной в реестр отечественного ПО, рассказали РБК в министерстве.
«Компания представляет документы неохотно и не дает конкретных объяснений. Поскольку у Минкомсвязи есть право самостоятельно исключать продукты из реестра, в случае отсутствия надлежащих оснований, министерство может воспользоваться этим правом», — заявил представитель Минкомсвязи.
Как выяснил РБК, HPE сообщила своим клиентам и контрагентам в России о том, что «русская» версия ее программного обеспечения HP ArcSight появилась в реестре отечественного ПО, который ведет Минкомсвязь.
В сообщении говорилось, что появилась «русская» версия HP ArcSight, она внесена в реестр отечественного ПО, ее можно предлагать заказчикам и использовать для взаимодействия с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), которая создается ФСБ. Подлинность письма подтвердили два топ-менеджера компаний из IT-сферы.
HP ArcSight — это платформа для мониторинга и контроля инцидентов в сфере информационной безопасности (данные по объему продаж не раскрываются). Ее попадание в реестр отечественного ПО дает преференции при госзакупках. С 1 января 2016 года российские госорганы обязаны закупать софт только из этого реестра и лишь при отсутствии там необходимых программ вправе приобрести иностранную разработку.