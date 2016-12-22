Школьникам 1 сентября устроят урок «Россия, устремленная в будущее»

В России 1 сентября, в День знаний, во всех школах пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее». Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства образования и науки, поступившем в РБК.

Как отмечается в сообщении, урок будет посвящен самым важным направлениям развития в России. Кроме того, ученикам расскажут, как они смогут применить свои таланты через несколько лет и какие возможности для развития есть в стране. В пресс-релизе говорится, что такой урок пройдет для школьников всех классов, в том числе первого.



С инициативой провести такой урок выступали педагоги, общественные деятели и представители Общероссийского народного фронта. «По мнению экспертов, школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и ее развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи, в гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности», — отметили в Минобрнауки.

В сообщении ведомства говорится, что темами таких уроков могут стать развитие российской экономики, а именно перспективных проектов, в которых смогут принять участие «молодые люди по окончании учебных заведений», освоение российских территорий на примере программы «Дальневосточный гектар», сохранение природы, наука, технологии, а также государственная безопасность и политика.

В конце июля газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщила, что ведомство готовит проект по проведению в школах уроков современной истории России, на которых, в том числе, школьникам расскажут о присоединении Крыма весной 2014 года. Как полагают в ведомстве, отсутствие в школьной программе информации о событиях последних лет мешает формированию у них целостной картины мира. Как рассказали в РБК в пресс-службе Минобрнауки, данные уроки не будут включены в обязательную школьную программу и по ним не будут ставить оценки и проводить экзамены.