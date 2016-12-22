Глава Крыма анонсировал «кадровую чистку» до 1 сентября

Глава Крыма Сергей Аксенов в четверг, 24 августа, заявил о намерении провести кадровую чистку в региональном правительстве и муниципалитетах до 1 сентября. Об этом сообщает «Крыминформ».

«Я обещаю, что до 1 сентября я сделаю организационные выводы и будут по республике изменения. Это касается всех, кто не хочет работать, должным образом выполнять свой функционал», — заявил глава региона.

Он отметил, что теперь ездит по городам и районам республики с фотоаппаратом. «Могу сказать, что покоя коллегам теперь не дам. Я езжу с фотоаппаратом как блогер. Вот поехал вчера и всех поймал», — сказал Аксенов.

Накануне глава Крыма посетил Симферополь и Бахчисарайский район. Аксенов сел за руль автомобиля и лично провез главу администрации Симферополя по улицам города.

«Сказал всё, что я думаю, главе администрации города. Вывозил его на [улицу] Беспалова, катал его за рулем вчера. Поймал точки незаконной торговли — у половины не было документов», — отметил Аксенов. По его словам, на улице они не встретили ни одного контролера или должностного лица.

В Бахчисарайском районе Аксенов «подвозил женщину с тремя детьми» в селе Глубокий Яр. По его словам, они «голосовали» возле дороги, и глава Крыма решил их подвезти. «Я говорю: «А что, транспорт не ходит?» — «Да, у нас не ходит транспорт», — отвечают. Звоню коллегам из Бахчисарайского района, а они говорят, что там нерентабельно», — заявил Аксенов. Он поручил чиновникам разобраться с транспортной проблемой.

В июле Аксенов заявил о намерении отправить в отставку министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельбицкого и зампредседателя Совета министров Бориса Зимина. Госсовет Крыма 7 июля согласовал назначение бывшего главы города Судака Владимира Серова на должность заместителя председателя регионального правительства. Также было согласовано назначение руководителя регионального представительства МИА «Россия сегодня» — «РИА Крым» Вадима Волченко министром курортов и туризма республики.

Аксенов также отправил в отставку министра топлива и энергетики Крыма Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова. Кроме того, глава Крыма «поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию». «В работе коллег были и достижения, и ошибки. Обновление кадров — естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти», — заявлял тогда Аксенов.

По словам главы Крыма, кадровые перестановки не связаны с уголовными делами по делу о Керченской переправе. В конце июня Аксенов сообщил о возбуждении уголовных дел в связи с преступной схемой, выявленной на Керченской переправе. «Перспектива видится следующая: как минимум два десятка уголовных дел при ближайшем рассмотрении. Мы знаем, кто за этим стоит», — отмечал Аксенов.