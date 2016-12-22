Deutsche Welle спрогнозировала рост цен на апельсины и яблоки в России

В России и Европе в целом из-за неурожая яблок в Германии и апельсинов в Южно-Африканской Республике вырастут цены на эти фрукты. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявил телерадиокомпании президент Немецкого союза крестьян Йоахим Руквид, в ФРГ есть фермерские хозяйства, которые смогут собрать только 10% от обычного объема урожая яблок. По данным экспертов, опрошенных Deutsche Welle, фермеры в лучшем случае смогут собрать лишь 555 тыс. т яблок. Как отмечает телеканал, это 46% от урожая 2016 года и худший результат с 1991 года.

Как отмечает Deutsche Welle, в этой ситуации немецким оптовым магазинам придется покупать яблоки не на рынке Европейского союза, а в Турции, Новой Зеландии и Чили. «Из-за этого непременно вырастут цены в магазинах, причем как в немецких, так и в российских», — сообщает ТРК.

Кроме того, в Германии наполовину меньше будет урожай груш, на 45% сократился сбор вишен, меньше соберут слив, смородины, малины, черники и винограда. По данным Deutsche Welle, сокращение связано с апрельскими заморозками в Европе. Телеканал сообщает, в целом в 28 странах ЕС выросло 9,3 млн т яблок, что на 21% меньше, чем в 2016 году.

Россия — один из крупнейших в мире импортеров яблок, сообщает телеканал, ссылаясь на данные экспертов. «Если на мировом рынке из-за неурожая в ФРГ сейчас значительно возрастет спрос, то и компаниям из РФ придется платить больше, чем раньше», что приведет к росту розничных цен, отмечает Deutsche Welle. Для российских импортеров и потребителей ситуация осложняется тем, что страна из-за продэмбарго не может закупать продовольственную продукцию, в том числе фрукты и овощи, в ряде стран, указывает телерадиокомпания.

Неурожай коснулся и Южно-Африканской Республики. Там, по данным Deutsche Welle, из-за засухи может погибнуть от 30 до 50% урожая апельсинов. «Так что и России, и странам ЕС нынешней осенью грозит дальнейший рост цен и на яблоки, и на апельсины», — сообщает телеканал. Цены вырастут также на соки из этих фруктов, отмечает Deutsche Welle.

По данным Минэкономразвития, овощи и фрукты в России подешевеют к осени почти на 80% по сравнению с июнем, сообщала газета «Известия». Как рассказал изданию директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, цены снизятся из-за того, что в стране начнется активный сбор урожая. В свою очередь, заместитель директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин отметил, что падение стоимости овощей и фруктов осенью — традиционное явление.