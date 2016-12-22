Захарова увидела угрозу в планах Японии купить наземные комплексы ПРО США

Решение Минобороны Японии закупить американские наземные комплексы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore станет «непропорциональным ответом» на вызовы в сфере безопасности в регионе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в эфире телеканала «Россия 24».

Как сообщало японское агентство 47news, Минобороны Японии приняло решение закупить наземные американские ПРО в связи с ракетными испытаниями Северной Кореи.

По мнению российского МИДа, такое решение Японии способно «подорвать» стабильность в северной части Тихого океана. «С самого начала мы четко доводили до Токио наши озабоченности по поводу подобных планов, указывали на несостоятельность попыток японской стороны оправдать их прогрессом ракетно-ядерных программ КНДР», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что МИД «внимательно следит» за сложившейся ситуацией.

О том, что Япония планирует разместить на своей территории наземные американские противоракетные комплексы, 47news сообщало 17 августа. Издание со ссылкой на источники отмечало, что японское военное ведомство планировало рассчитать бюджет и подготовить «конкретные параметры» к 2018 году.