Японские и корейские истребители сопроводили Ту-95 над Тихим океаном

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели плановые полеты над Тихим океаном. На маршруте их сопровождали истребители ВВС Японии и Южной Кореи, говорится в сообщении Минобороны, которое цитирует ТАСС.

Бомбардировщики пролетели над нейтральными водами Тихого океана, Японского Желтого и Восточно-Китайского моря. Их прикрытие обеспечивали истребители Су-35С самолеты радиолокационного дозора А-50. Во время полета бомбардировщики провели дозаправку в воздухе.

«На отдельных этапах маршрута полета российские стратегические ракетоносцы сопровождались самолетами Военно-воздушных сил Республики Корея и Воздушных сил самообороны Японии», — сообщили в ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что полеты российских самолетов проводятся в соответствии с международным правом и без нарушения границ государств.

Ранее, 22 августа, стало известно о перехвате российских стратегических бомбардировщиков над Балтийским морем, который провели ВВС Дании. Видео перехвата датские военные опубликовали в Facebook.