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Пентагон выделил $1,8 млрд на разработку ядерных ракет нового поколения
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Пентагон выделил $1,8 млрд на разработку ядерных ракет нового поколения
Политика, 06:14
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Пентагон выделил $1,8 млрд на разработку ядерных ракет нового поколения
Пентагон заключил два контракта по $900 млн на разработку крылатых ракет нового поколения, способных нести ядерный заряд и преодолевать современные системы ПРО. Новые ракеты авиационного базирования должны быть готовы к 2030 году
Ракета AGM-86B (Фото: Cliff / flickr.com / Wikimedia Commons)

Американские военные вложили $1,8 млрд в разработку новых ядерных крылатых ракет для самолетов, которые должны заменить уже стоящие на вооружении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя ВВС США Хизера Уилсона.

Пентагон заключил два контракта, каждый стоимостью по $900 млн. Подрядчиками выступили корпорации Lockheed Martin Corp и Raytheon Co. Каждая компания должна представить свою собственную концепцию новой ракеты.

Пентагон потребовал от корпораций разработки нового поколения крылатых ракет, которые смогут заменить стоящие на вооружении с 1980-х годов AGM-86B. Новые ракеты авиационного базирования должны быть готовы к 2030 году. Они должны быть способны преодолевать вражескую систему ПРО и иметь возможность оснащения ядерными боеголовками. Как подчеркнул пресс-секретарь американских ВВС, «это оружие модернизирует воздушную составляющую ядерной триады».

В течение четырех лет две корпорации будут вести параллельную разработку нового поколения ракет. После этого срока Пентагон выберет одного подрядчика, который и будет должен обеспечить их производство. Как планируется, армия США закупит около 1 тыс. ракет нового поколения. Стоимость их приобретения оценивается в $10 млрд.

Как отмечает Reuters, новость о разработке новых ​крылатых ракет пришла на фоне разворачивающегося военного противостояния США и КНДР. Ранее Lockheed Martin сообщила, что ракетные испытания, которые проводит Пхеньян, привели к существенному увеличению продаж систем противоракетной обороны.

Авторы: Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев.
Теги: США , Пентагон , ядерное оружие , ВВС США
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