Ростуризм решил проблему с заселением клиентов Ted Travel в Турции

Ростуризм договорился с туроператором Ted Travel о решении проблем с заселением российских туристов в отели в Турции, об этом говорится в сообщении ведомства.



«По словам представителей туроператора Ted Travel, проблемы с размещением туристов связаны с принимающей стороной в Турции и в скором времени они будут решены», — говорится в сообщении Ростуризма.



По информации ведомства, договоренности по этому вопросу достиг глава агентства Олег Сафонов, который встретился с представителями туроператора.



По его словам, в целях недопущения нарушения прав российских граждан, которые находятся на отдыхе, Ростуризм готов оказывать поддержку туроператорам при разрешении конфликтных ситуаций с иностранными партнерами.



О том, что у российских туристов в Турции возникли проблемы с заселением в отели по путевкам, которые были приобретены у туроператора Ted Travel, в Ростуризме узнали после звонков на горячую линию ведомства, а также обращений в ассоциацию «Турпомощь».