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Глава Службы безопасности Украины посчитал необходимыми визы для россиян
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Глава Службы безопасности Украины посчитал необходимыми визы для россиян
Украинский кризис, 23 авг, 21:09
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Глава Службы безопасности Украины посчитал необходимыми визы для россиян

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что считает необходимым ввести визовый режим с Россией. Об этом он сказал на встрече с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

«Со страной, с которой мы воюем, у нас должен быть визовый режим, если хотите услышать мое мнение», — сказал он. При этом он отметил, что оценку такого рода решений СБУ представлять не должна.

Как отметила в разговоре с РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, изменения в порядке въезда россиян на Украину никак не отразятся на туристическом бизнесе. «Туроператоры туры на Украину сейчас не предлагают вообще. Соответственно, нововведения, если они будут, на организованных туристах не скажутся», — считает она.

Тюрина отметила, что «основной поток между Россией и Украиной — украинский». «Это украинцы, которые здесь работают. Введение визового режима с Украиной прежде всего создаст сложности украинцам», — уверена она.

Пресс-секретарь РСТ отметила, что изменения усложнят жизнь россиянам, у которых есть родственники на Украине. «Для турбизнеса это — ничего. Нет прямых рейсов [на Украину]. А самостоятельный туристический поток минимальный, потому что очень хлопотно туда добираться», — пояснила она.

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Ранее в среду, 23 августа, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве Украины и Верховной раде сообщил, что ​порядок въезда россиян в страну может быть изменен в ближайшие недели.

Собеседники газеты отметили, что визы для граждан России решено не вводить, однако въехать на Украину россияне смогут только при наличии биометрического загранпаспорта. Для того, чтобы въехать в страну, также нужно будет заблаговременно заполнить на сайте МИД Украины анкету, в которой необходимо указать в том числе место работы, маршрут и цель поездки.

С марта 2015 года россияне могут въезжать в страну по загранпаспортам, действительным в течение всего времени пребывания. До этого граждане России могли пересекать украинскую границу по внутренним паспортам.

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О планах ввести биометрический контроль на границе Украины говорил президент страны Петр Порошенко в июле. Новая мера должна коснуться всех прибывающих иностранцев, отмечал он.

В 2014 году в Донбассе начался силовой конфликт между армией и силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Киеве считают, что ополченцев поддерживают российские военные, и заявляют о «российской агрессии». Москва отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Теги: Украина , СБУ , визы , россияне
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