Таможня отреагировала на сообщение о задержании Алексашенко

Начальник Домодедовской таможни Александр Берзан сообщил РБК, что не располагает информацией о задержании бывшего заместителя министра финансов и бывшего первого зампреда Центробанка России Сергея Алексашенко.

«Такую информацию мы не давали», — сказал Берзан в ответ на вопрос о задержании Алексашенко. «Может, кто-то другой [его] задерживал», — предположил он.

Ранее сам Сергей Алексашенко рассказал РБК, что он не задержан и находится за границей.

О его задержании в аэропорту Домодедово ранее в среду, 23 августа, сообщал «Московский комсомолец». По информации издания, Алексашенко пытался вывезти советские награды, общая стоимость которых оценена в 760 тыс. руб. В частности, в числе вывозимых наград были ордена Славы и Красного Знамени. По сведениям газеты, против Алексашенко возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей).





