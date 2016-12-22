Михалков назвал ситуацию вокруг Серебренникова «кукольной истерикой»

Режиссер Никита Михалков считает, что ситуация вокруг режиссера Кирилла Серебренникова, которого в среду суд отправил под домашний арест по делу о мошенничестве, является «кукольной истерикой». Такое мнение Михалков высказал журналистам.

Он отметил, что разговоры о том, что Серебренникова преследуют «из-за его точки зрения и творческих планов и мыслей», являются безумием. По словам Михалкова, если есть подозрения в том, что деньги украдены, «значит, надо доказать, что не украдены».

«Вообще эта истерика, которая есть, она такая кукольная», — приводит слова Михалкова «РИА Новости». Он подчеркнул, что из истории с Серебренниковым нельзя делать политическую акцию, поскольку есть риск из-за «коллективного, массового влияния» на эту ситуацию перевести ее «из совсем простой плоскости о том, куда делись деньги, в идеологическую плоскость».

Михалков пожелал, чтобы ситуация, в которой оказался Серебренников, «разрешилась правильно». «Он [Серебренников] себя не признает виновным, значит, он не виноват, это будет доказано. Дай бог ему здоровья», — заключил Михалков.

В среду, 23 августа, Басманный суд Москвы постановил отправить Серебренникова под домашний арест, удовлетворив ходатайство следствия. Накануне режиссеру было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Серебренников организовал хищение 68 млн руб. бюджетных средств, выделенных в 2011–2014 годах на проект «Платформа». Сам режиссер свою вину не признает и называет выдвинутые против него обвинения несправедливыми и абсурдными.