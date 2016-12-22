Серебренникова доставили в квартиру для отбывания домашнего ареста

Кирилл Серебренников (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Режиссера и художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова в среду, 23 августа, доставили в квартиру на улице Пречистенка в центре Москвы, где он будет отбывать домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РБК.

Режиссер отказался отвечать на вопросы ждавших его у дома журналистов из-за запрета на общение с прессой.

Адвокат худрука театра Дмитрий Харитонов заявил, что обжалует арест своего подопечного, подчеркнув, что на это есть три дня.

Защитник добавил, что имущество режиссера тоже могут арестовать.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, суд может наложить обеспечительный арест на имущество Серебренникова по ходатайству следствия в рамках погашения причиненного ущерба.

Ранее московский Басманный суд поместил его под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве с деньгами, которые государство выделило на поддержку современного искусства.

Накануне, 22 августа, режиссера задержали сотрудники Следственного комитета в Санкт-Петербурге на съемках фильма. Следствие предъявило ему обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его подозревают в организации хищения более 68 млн руб., которые выделили из федерального бюджета с 2011 по 2014 год на реализацию проекта «Платформа».

Фото: Олег Яковлев / РБК

Дело о хищении госсредств возбудили в 2015 году, но обстоятельства стали известны только в мае 2017 года. 23 мая сотрудники СК обыскали «Гоголь-центр», квартиру Серебренникова и провели обыски еще по нескольким адресам. Следствие считает, что сотрудники «Седьмой студии», которую основал режиссер, с помощью мошеннической схемы вывели и обналичили 200 млн руб., которые государство выделило на поддержку современного искусства.

До задержания режиссер проходил по делу в качестве свидетеля.

В деле о хищении государственных денег также фигурируют бывший директор «Гоголь-цент​ра», а также сотрудники «Седьмой студии»: ее бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский, экс-гендиректор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева.