Серебренникова доставили в квартиру для отбывания домашнего ареста

Режиссера и художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова в среду, 23 августа, доставили в квартиру на улице Пречистенка в центре Москвы, где он будет отбывать домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РБК.
Режиссер отказался отвечать на вопросы ждавших его у дома журналистов из-за запрета на общение с прессой.
Адвокат худрука театра Дмитрий Харитонов заявил, что обжалует арест своего подопечного, подчеркнув, что на это есть три дня.
Защитник добавил, что имущество режиссера тоже могут арестовать.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, суд может наложить обеспечительный арест на имущество Серебренникова по ходатайству следствия в рамках погашения причиненного ущерба.
Ранее московский Басманный суд поместил его под домашний арест до 19 октября по делу о мошенничестве с деньгами, которые государство выделило на поддержку современного искусства.
Накануне, 22 августа, режиссера задержали сотрудники Следственного комитета в Санкт-Петербурге на съемках фильма. Следствие предъявило ему обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Его подозревают в организации хищения более 68 млн руб., которые выделили из федерального бюджета с 2011 по 2014 год на реализацию проекта «Платформа».
Дело о хищении госсредств возбудили в 2015 году, но обстоятельства стали известны только в мае 2017 года. 23 мая сотрудники СК обыскали «Гоголь-центр», квартиру Серебренникова и провели обыски еще по нескольким адресам. Следствие считает, что сотрудники «Седьмой студии», которую основал режиссер, с помощью мошеннической схемы вывели и обналичили 200 млн руб., которые государство выделило на поддержку современного искусства.
До задержания режиссер проходил по делу в качестве свидетеля.
В деле о хищении государственных денег также фигурируют бывший директор «Гоголь-центра», а также сотрудники «Седьмой студии»: ее бывший генеральный продюсер Алексей Малобродский, экс-гендиректор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева.