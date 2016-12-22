Минобороны вывело на орбиту малый спутник-инспектор

Минобороны вывело на околоземную орбиту малый спутник-инспектор. Он введен для исследования состояния отечественного военного спутника, сообщили в пресс-службе военного ведомства, передает «Интерфакс».

Малый спутник отделился с космического аппарата-платформы, запущенного 23 июня с космодрома Плесецк. «В дальнейшем планируется провести научный эксперимент по исследованию малым космическим аппаратом этого спутника по его внешнему виду», — сообщили в Минобороны.

Минобороны запустило военный спутник с целью получения изображений космических объектов. Кроме того, спутник способен дистанционно зондировать Землю.