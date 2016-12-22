Жириновский ответил на обвинения Киева в финансировании терроризма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал заявления Генпрокуратуры Украины (ГПУ), которая заподозрила его в финансировании терроризма. По версии украинского надзорного ведомства, политик руководил преступной группой, которая собирала средства для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«В украинской Генпрокуратуре, видимо, окончательно обезумели», — заявил РБК Жириновский. «Откровенно идиотское решение, за которое их нужно лишить работы. Но мы к этому уже привыкли и не обращаем внимания. Никогда никаких денег мы не собирали, но, конечно, мы регулярно отправляем гуманитарную помощь жителям Донбасса. Это медикаменты, продукты, которые могут долго храниться, одежда, некоторые предметы первой необходимости. Транспорт несколько раз отправляли туда. Как всё это может быть связано с терроризмом? Если они так считают в Генпрокуратуре Украины, то им всем в психиатрическую клинику пора», — пояснил лидер ЛДПР.

О подозрениях в адрес Жириновского в финансировании терроризма Генпрокуратура Украины объявила 23 августа. По украинскому законодательству объявление о подозрении является одним из этапов уголовного производства, а упомянутый в объявлении фигурант приобретает статус подозреваемого.

Украинские прокуроры считают, что Жириновский, находясь на территории Москвы, в марте-апреле 2014 года «с целью материального обеспечения террористических организаций ЛНР и ДНР создал и возглавил организованную группу». В ее состав, как считают в Генпрокуратуре, вошли отдельные депутаты Госдумы и члены ЛДПР, которые «с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России».

Данная группа, считает ГПУ, в течение 2014–2017 годов поставила в ЛНР и ДНР шесть транспортных средств повышенной проходимости российского производства, «некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности, на территории донецкого аэропорта».

До этого, в 2014 году, против Жириновского на Украине было заведено другое уголовное производство. Тогда лидер ЛДПР обвинялся в «финансировании действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины».