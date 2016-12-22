Глава МЧС потребовал восстановить сгоревший район в Ростове

Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал восстановить пострадавший в результате пожара квартал в Ростове-на-Дону и сделать его лучше, чем он был до происшествия, передает корреспондент РБК.

«Я не возражаю, если восстановленный после пожара район потом назовут «квартал Пучкова». Главное требование — он должен быть лучше, чем был до этого. Давайте сделаем всё в лучшем виде, тем более Ростову через год принимать чемпионат мира по футболу», — заявил Пучков во время визита в пункт временного размещения людей, лишившихся жилья в результате пожара.

​Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону произошел 21 августа. По данным регионального управления СК, от огня пострадало 123 жилых строения. В результате случившегося один человек погиб. Пострадавшими от пожара были признаны 602 человека.

По факту случившегося было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В данный момент следователи проверяют версию о возникновении пожара «по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность».

Владимир Пучков поручил администрации Ростова-на-Дону в течение трех суток подготовить места в городских гостиницах, чтобы переселить туда людей, которые в данный момент размещены в школах.