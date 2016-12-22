МЧС признало пострадавшими от пожара в Ростове 602 человека

Пострадавшими от пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону были признаны 602 человека. Об этом стало известно во время визита ​главы МЧС России Владимира Пучкова в пункт временного размещения людей, потерявших жилье на пожаре, передает корреспондент РБК.

Глава МЧС заявил, что правительство города в течение трех суток должно подготовить места в городских гостиницах, чтобы переселить туда людей, которые в данный момент размещаются в школах.

«Надо готовить проект полной рекультивации места пожара, провести общественные слушания. Вся территория должна быть рекультивирована, а сгоревшее жилье восстановлено с учетом пожелания граждан», — заявил Пучков.

Как сообщил мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, 325 человек уже получили материальную помощь из внебюджетного фонда города.

«Заявки на получение поступили от 686 человек, 150 человек получили гуманитарную помощь», — сказал Кушнарев.

Пожар в частном секторе в Ростове-на-Дону произошел 21 августа. Пожар охватил около 30 домов. Общая площадь горения, по данным МЧС, составила около 10 тыс. кв. м.

Источник ТАСС сообщал, что возможной причиной пожара стало возгорание бытовой техники в одном из жилых домов. Однако информированный источник «Интерфакса» рассказал, что эксперты обнаружили подтверждение версии умышленного поджога. Собеседник отметил, что в настоящее время данная версия «отрабатывается правоохранительными органами».

В свою очередь жильцы пострадавших от пожара домов заявили губернатору региона Василию Голубеву, что в их районе раньше работали черные риелторы.