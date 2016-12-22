Роддом в Челябинске заплатит компенсацию за подмену ребенка 30 лет назад

Центральный районный суд Челябинска постановил взыскать 1 млн руб. с регионального минздрава и роддома в пользу местной жительницы Зои Тугановой, которой в этом роддоме 30 лет назад подменили новорожденную дочь (Татьяна Туганова). Об этом сообщает ТАСС.

Женщина подала иск в суд 11 апреля 2017 года.

Суд частично удовлетворил иск пострадавшей стороны, которая просила взыскать в ее пользу 10 млн руб. Зоя Туганова и ее представитель требовали взыскать эту сумму с ответчиков — Перинатального центра Челябинской области, Минздрава России и Минфина России, а также с областных минздрава и правительства.

Истица считает, что вина медработников, из-за которой она «перенесла много страданий», доказана. «После того как я узнала о подмене детей, весь мир остановился: ведь после подмены моя родная дочь из семьи Тулегеновой попала в детдом, и теперь даже таблицы умножения не знает», — отметила она.

Зоя Туганова и ее представитель в суде утверждают, что подмена девочки произошла в Челябинске в областной акушерской гинекологической больнице в 1987 году.

После того как Туганова родила дочь, медики перепутали ребенка с другой девочкой. По словам матери, она догадалась о подмене ребенка сразу после родов и попыталась тогда решить эту проблему, но врачи сказали, что ребенок ее. Туганова отметила, что «под влиянием телепередачи о подмене детей» воспитанная ею дочь Екатерина Туганова провела исследование с ДНК-анализом. Во время исследования нашли родную дочь истицы, а родство подтвердил ДНК-анализ.

По данным информагентства «Мага-Урал», Зоя Туганова считает, что подмена в роддоме произошла из-за путаницы с «созвучными фамилиями». Вместе с ней в роддоме находилась женщина по фамилии Тулегенова.