Москвичей призвали пересесть на метро из-за угрозы сильной грозы

Департамент транспорта Москвы предупредил автомобилистов о предстоящем ухудшении погоды, которое может сильно осложнить ситуацию на дорогах.

«В ближайшие пару часов в Москве и Московской области ожидается ухудшение погодных условий. При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Просим водителей по возможности отказаться от использования личного и воспользоваться городским транспортом», — говорится в опубликованном утром в среду сообщении департамента.

По данным МЧС, 23 и 24 августа в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, а также шквалистое усиление ветра порывами до 15–20 м/с.

В связи с этим автовладельцев просят не парковать машины под деревьями, а также вблизи слабо укрепленных конструкций.

Администрация заявила, что метрополитен перешел на работу в усиленном режиме. Об этом говорится в официальном Twitter московской подземки.

Как рассказали агентству «Москва» в пресс-службе, при обильных осадках в Москве уборка вестибюлей и лестничных сходов производится чаще, для того, чтобы не допустить травм пассажиров, а также предотвратить попадание грязи в механизмы эскалаторов. Кроме того, службы метро постоянно проводят мониторинг протечек, чтобы избежать сбоев движения, вызванных неисправностью электрооборудования. Открытые участки пути очищают, чтобы скорость движения поездов не снижалась.

Утром 23 августа на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена произошел сбой. Пресс-служба метро сообщила, что сбой начался в 6:40 мск, поезда следовали по южному участку линии с увеличенными интервалами из-за подозрения на неисправность светофора. Кроме того, был ограничен вход на станцию «Выхино».

