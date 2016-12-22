Порошенко попросит ООН ввести миротворцев в Донбасс

Украина во время сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций выступит с инициативой ввести в Донбасс миротворцев. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко во время поездки в Луганскую область, сообщается на сайте лидера Украины.



Он отметил, что вопрос о начале миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ в зоне вооруженного конфликта на юго-востоке Украины «продвигается довольно трудно». Порошенко отметил, это происходит из-за того, что Россия «категорически» не хочет «установить мир в Донбассе» и не хочет «оставить Украину в покое».

«Но я уверен, вода камень точит», — сказал Порошенко. Он объявил, что представит идею о введении миротворцев в Донбасс на сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре.

Украинский президент напомнил, что Россия — постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и может наложить вето на ввод миротворцев. «Но это не значит, что мы не должны стремиться к такому решению», — сказал украинский лидер. Он отметил, что Украина является одним из «крупнейших контрибьюторов миротворческой деятельности ООН». По мнению Порошенко, принятие решения о миротворческой миссии в Донбассе покажет, «кто есть кто», в частности если Россия воспользуется правом вето.

Порошенко сказал, что ввод миротворческих сил на юго-востоке Украины станет гарантией прекращения огня в Донбассе и гарантией того, что «Россия прекратит поставлять боевиков и выведет свои регулярные подразделения, заберет оружие, которое она поставила для того, чтобы убивать украинцев».

В апреле Порошенко в разговоре с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном предложил снова рассмотреть вопрос о вводе в Донбасс миротворческого контингента ООН. Также с подобным предложением он выступал во время переговоров с лидером «нормандской четверки», сообщалось 24 июля.



Во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель Порошенко предложил начать миссию ООН в Донбассе, а также развести войска в зоне конфликта и установить за этим процессом круглосуточное наблюдение ОБСЕ. Как сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в администрации украинского президента, Путин такие идеи не поддержал.

В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о размещении миротворческого контингента нужно сначала обсудить между сторонами украинского конфликта. Он отметил, что об этом должны поговорить Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики. По словам Пескова, решение о миссии ООН должно приниматься с учетом их мнения.

В Министерстве иностранных дел России заявили в марте, что миротворческая миссия ООН в зоне конфликта в Донбассе «нецелесообразна». Как сказал заместитель министра иностранных дел Геннадий Гатилов, новые контингенты на юго-востоке Украины не нужны, потому что минские соглашения предусматривают мониторинг, который осуществляет ОБСЕ.