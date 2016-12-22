Адвокат рассказал о планах СК отправить Серебренникова под арест

Следственный комитет попросит суд арестовать режиссера Кирилла Серебренникова, который обвиняется в организации мошенничества. Об этом заявил адвокат обвиняемого Дмитрий Харитонов, передает ТАСС.



«Заседание состоится завтра (23 августа. — РБК) в 12:00 мск. Ходатайство об избрании меры пресечения будет подано в суд завтра в 10:00», — сказал он.

Обвинение Серебренникову было предъявлено во вторник, 22 августа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, он обвиняется в хищении не менее 68 млн руб. Петренко рассказала, что эти средства были выделены в 2011–2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Она пояснила, что во время допроса режиссер свою вину не признал.

Дело о мошенничестве против Серебренникова было возбуждено в 2015 году. По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии», которую создал режиссер, с помощью разных махинации вывели и обналичили средства, которые были выданы государством на поддержку современного искусства в 200 млн руб. В мае в «Гоголь-центре», художественными руководителем которого является ​ Серебренников, и у него дома приходили обыски, а сам режиссер был задержан 22 августа.

Кроме него не делу о мошенничестве проходят бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, бывший директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин.