Украина попросит Германию о помощи по делу о выступлении Scooter в Крыму

Украина попросит Германию оказать международную правовую помощь по делу о выступлении немецкой группы Scooter в Крыму. Об этом сообщил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, пишет «Украинская правда».



«Мы намерены отправить обращение в Германию о международной правовой помощи для проверки, действительно ли они были в Крыму», — сказал он​. Мамедов пояснил, что прокуратура видела фотографии и видео, которые свидетельствуют о том, что Scooter выступала в Крыму, но «работа обязывает проверять всю информацию». На вопрос, будут ли допрашивать участников музыкальной группы, прокурор заявил, «конечно, будут».

Scooter выступила с концертом в Крыму на фестивале ZBFest в Балаклаве 4 августа. После этого украинская прокуратура открыла дело на музыкантов по ст 332-1 УК Украины по факту «нарушения иностранцами порядка въезда» на территорию Крыма. На Украине участникам группы по этой статье грозит восемь лет лишения свободы. Кроме того, музыканты могут стать невъездными за то, что прибыли в Крым не с территории Украины, сообщил в беседе с РБК секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Иван Винник.