Минфин подтвердил перераспределение квоты ВТБ24 по ОФЗ в пользу Сбербанка

В Минфине подтвердили перераспределение квоты ВТБ24 по выпуску ОФЗ для населения (ОФЗ-н) в пользу Сбербанка, об этом сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

До этого источник агентства на финансовом рынке сообщал об увеличении квоты по ОФЗ-н на 1 млрд руб.



По словам источника, отказ ВТБ24 от своей нереализованной квоты по облигациям для населения связан с тем, что основной спрос на ОФЗ-н на рынке уже удовлетворен, и банку выгоднее предлагать свои продукты, а не передавать полученную ликвидность в Минфин.



В начале июня Минфин завершил первое размещение выпуска трехлетних ОФЗ-н на 15 млрд руб. и приступил к размещению дополнительного выпуска на такую же сумму. Первоначально на Сбербанк пришлось 8,2 млрд руб. из второго транша, квота ВТБ 24 составила 6,8 млрд руб.

Как заявлял в феврале министр финансов Антон Силуанов, ранее власти не позиционировали ОФЗ как специализированный инструмент для народных инвестиций. «Это первая форма участия наших граждан на рынке, бумаги можно будет продать только банку», — заявлял министр финансов.