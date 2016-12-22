Министр энергетики вновь возглавил совет директоров «Транснефти»
Бизнес, 10:08
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Министр энергетики вновь возглавил совет директоров «Транснефти»
Совет директоров «Транснефти» единогласно проголосовал за переизбрание своим председателем министра энергетики Александра Новака, следует из сообщения компании.
Новак возглавляет совет директоров «Транснефти» с августа 2015 года.
Кроме Новака в состав совета директоров «Транснефти» входят еще семь человек — помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, гендиректор АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев, глава совета директоров ПАО «Совкомфлот» Илья Клебанов, независимый директор Александр Корсик, президент «Транснефти» Николай Токарев, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль и исполнительный директор компании «Норд Стрим 2 АГ» Маттиас Варниг.