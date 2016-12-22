На юго-востоке Москвы неизвестные угнали рейсовый автобус
Общество, 09:24
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На юго-востоке Москвы неизвестные угнали рейсовый автобус
На юго-востоке Москвы, в районе Люблино, неизвестные угнали рейсовый автобус, полиция ведет поиск подозреваемых, сообщает «Интерфакс».
«Неизвестные угнали белый рейсовый автобус с синей полосой на 45 мест. Ведется розыск», — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах.
Транспорт был угнан по адресу: улица Краснодарская, дом 58.
Ранее сообщалось, что в июле в Москве пьяный мужчина угнал пассажирский теплоход и «навалился» на другой теплоход, который стоял пришвартованный к берегу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК.