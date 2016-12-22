На юго-востоке Москвы неизвестные угнали рейсовый автобус

На юго-востоке Москвы, в районе Люблино, неизвестные угнали рейсовый автобус, полиция ведет поиск подозреваемых, сообщает «Интерфакс».

«Неизвестные угнали белый рейсовый автобус с синей полосой на 45 мест. Ведется розыск», — рассказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Транспорт был угнан по адресу: улица Краснодарская, дом 58.

Ранее сообщалось, что в июле в Москве пьяный мужчина угнал пассажирский теплоход и «навалился» на другой теплоход, который стоял пришвартованный к берегу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК.

