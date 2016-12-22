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КНДР пригрозила США и Южной Корее «безжалостным возмездием» за учения
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КНДР пригрозила США и Южной Корее «безжалостным возмездием» за учения
Политика, 05:32
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КНДР пригрозила США и Южной Корее «безжалостным возмездием» за учения

США и Южная Корея не смогут избежать «безжалостного возмездия» за их совместные военные учения. Об этом заявили в штабе армии КНДР, передает Kyodo.

«Им не избежать безжалостного возмездия и наказания», — заявили военные КНДР.

Совместные военные учения Южной Кореи и США начались в понедельник, 21 августа, передавал Reuters. Их решено было провести из-за повышенной напряженности в отношениях с КНДР.

Президент Южной Кореи Мун Джэ Ин заявил, что учения носят исключительно оборонительный характер и не имеют цели увеличить напряженность на полуострове, отмечало агентство.

Учения продлятся до 31 августа. За это время военные отработают в том числе применение компьютерного моделирования, предназначенного для подготовки к войне с Северной Кореей и способного нанести ядерный удар.

Теги: США , учения , КНДР , Южная Корея
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