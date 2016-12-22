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В Минприроды назвали невозможной продажу Лосиного Острова под застройку
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В Минприроды назвали невозможной продажу Лосиного Острова под застройку
Финансы, 21 авг, 23:38
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В Минприроды назвали невозможной продажу Лосиного Острова под застройку

Продажа части московской территории национального парка «Лосиный остров» под застройку невозможна по закону. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель Минприроды России Николай Гудков.

«Участки на территории национального парка «Лосиный остров» не могут быть предметом купли-продажи», — заявил Гудков.

О том, что подконтрольное Министерству обороны АО «Гарнизон» собирается выставить на продажу 159 га на улице Вешних Вод на северо-востоке столицы, 40 га из которых занимает природоохранная зона национального парка Лосиный Остров, сообщала газета «Коммерсантъ». Сумма продажи, по словам источников газеты, составляет 30 млрд руб.

Гудков подчеркнул, что информация о якобы имеющихся планах сделки с землями в районе улицы Вешних Вод была распространена со ссылкой на неназванные источники. По его словам, «указанные земли в данном районе улицы» находятся в «охранной зоне парка», то есть «в границы «Лосиного острова» не входят.» Он добавил, что любое их использование «потребует согласования с Минприроды России». Гудков отметил, что «никаких запросов на этот счет в ведомство не поступало». При этом, по его словам, в охранной зоне «не предусмотрена хозяйственная деятельность, оказывающая «негативное воздействие на национальный парк, в том числе жилищное строительство».

«Коммерсантъ» сообщал также, что балансодержателем участка и недвижимости в районе улицы Вешних Вод является АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), также подведомственное Минобороны. По данным газеты, оператором торгов может стать Агентство по госзаказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Татарстана.

Позже стало известно, что Минобороны заморозило продажу непрофильных активов холдинга «Гарнизон».

Теги: Минприроды , Лосиный Остров
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