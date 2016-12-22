Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство окажет необходимую медицинскую помощь и поможет с оценкой ущерба и размещением пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства по итогам встречи премьера с главой МЧС ​Владимиром Пучковым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Как рассказали агентству, в правительстве готовы оказать любое содействие в ликвидации происшествия. «Медведев дал поручение оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате пожара, разместить их и определить размеры нанесенного ущерба», — добавили в пресс-службе кабинета министров.

Пожар ​в центре Ростова-на-Дону вспыхнул днем 21 августа. Из-за возгорания в центральных районах было перекрыто движение, отключены газ и электричество. Пожар охватил 25 домов и площадь около 10 тыс. кв. м. В городе введен режим ЧС, эвакуировано более 600 человек. По данным регионального Центра медицины катастроф, от пожара пострадали 45 человек, семеро госпитализированы с отравлениями угарным газом и ожогами. Для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения. Городская администрация пообещала выделить пострадавшим материальную помощь.

Предварительной причиной пожара названо возгорание бытовой техники в одном из домов. Власти не исключают версию поджога.В тушении пожара, по данным МЧС, участвуют вертолеты и пожарный катер. Всего к борьбе с огнем, по данным ведомства, подключены более 250 единиц техники и около 600 человек личного состава.

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