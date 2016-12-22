Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,47 59,08 EUR Нал. 70,10 69,47 USD Бирж. 59,15 +0,15 EUR Бирж. 69,89 +0,47 USD ЦБ. 59,14 -0,22 EUR ЦБ. 69,43 -0,29 EUR/USD 1,18 +0,00 ММВБ 1937,66 +0,36% РТС 1034,29 +0,63% Brent 51,70 -2,19% DJIA 21703,75 +0,13% Nasdaq 6213,13 -0,05% FTSE 7318,88 -0,07%
Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону увеличилось до 36 человек
Лента новостей
ИГ опубликовала видеообращение напавшего на людей в Сургуте боевика 00:18, Общество США ответили на прибытие в Литву танкера с СПГ словами «отличный день» 00:14, Экономика Рынок коммерческих дата-центров в России вырос на 20% 00:00, Технологии и медиа Руни вторым в истории забил 200 голов в английской Премьерлиге 21 авг, 23:56, Спорт В Минприроды назвали невозможной продажу Лосиного Острова под застройку 21 авг, 23:38, Финансы Миллионы американцев вышли посмотреть на «великое» солнечное затмение 21 авг, 23:31, Фотогалерея  Вертолет Robinson потерпел крушение на Черноморском побережье 21 авг, 23:01, Общество Полиция нашла тело во время поисков пропавшей журналистки из Швеции 21 авг, 22:47, Общество В Ростове-на-Дону потушили уничтоживший 100 домов пожар 21 авг, 22:40, Общество СКА забросил четыре шайбы ЦСКА в матче за Кубок открытия 21 авг, 22:30, Спорт ВМС США приостановили все операции после столкновения эсминца с танкером 21 авг, 22:22, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 21 авг, 22:17, РБК и Билайн Платные дороги в России и за рубежом 21 авг, 22:15, Экономика  Число сгоревших в Ростове-на-Дону жилых домов увеличилось почти втрое 21 авг, 22:12, Общество Вице-губернатор Петербурга обвинил бакланов в порче крыши «Зенит Арены» 21 авг, 22:03, Общество Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону 21 авг, 21:58, Общество «Калашников» разработает бесшумный электромотоцикл для спецназа 21 авг, 21:51, Бизнес Женщина выиграла $417 млн у Johnson & Johnson по иску о заболевании раком 21 авг, 21:38, Бизнес АКРА заявило о возможном «ухудшении ликвидной позиции» у «ФК Открытие» 21 авг, 21:25, Финансы Стартап из России сообщил о заморозке средств на бирже Poloniex 21 авг, 21:21, Деньги «Слово за Вашингтоном»: чем известен новый посол России в США 21 авг, 21:16, Политика Минприроды признало санкции основанием для изменения лицензий 21 авг, 21:12, Бизнес Минобрнауки вложит в продвижение вузов на глобальном рынке 43,5 млрд руб. 21 авг, 21:01, Общество Росздравнадзор потребовал изъять из аптек «Ксимелин» 21 авг, 20:52, Бизнес Число пострадавших от пожара в Ростове-на-Дону достигло 45 человек 21 авг, 20:50, Общество Учитель рассказал о переносе премьеры «Матильды» 21 авг, 20:47, Общество Как изменились ставки по валютным депозитам в августе 21 авг, 20:41, Деньги NASA запустило трансляцию «великого» американского солнечного затмения 21 авг, 20:32, Общество
Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону увеличилось до 36 человек
Общество, 21 авг, 20:05
0
Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону увеличилось до 36 человек

Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону достигло 36 человек, заявила агентству «Интерфакс» министр здравоохранения Ростовской области ​Татьяна Быковская.

По ее словам, на данный момент в медучреждения в связи с пожаром подано 36 обращений. Четыре человека были госпитализированы, в частности, трое полицейских обратились к медикам из-за отравления угарным газом. Помощь также оказана сотруднику МЧС, который получил черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 25 человек.

Пожар ​в Ростове-на-Дону вспыхнул днем 21 августа. В центре города из-за возгорания было перекрыто движение, отключены газ и электричество. Пожар охватил 25 домов и распространился на площадь более 10 тыс. кв. м. В городе введен режим ЧС, эвакуировано более 600 человек. Для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения. Пострадавшим, как было заявлено городской администрацией, будет выплачена материальная помощь.

Крупный пожар в Ростове-на-Дону Еще 10 фото
Фотогалерея

Предварительной причиной пожара названо возгорание бытовой техники в одном из домов.

В тушении пожара, по данным МЧС, участвуют 12 вертолетов и пожарный катер. Всего к борьбе с огнем, по данным ведомства, подключены 253 единицы техники и около 600 человек личного состава.

Крупные пожары в жилых массивах в России в последние годы

В 2010 году из-за аномально жаркого лета пожары бушевали в 22 регионах страны и затронули в том числе и жилые массивы. Огонь нанес ущерб 134 населенным пунктам, сгорели около 2,5 тыс. домов, погибли 60 человек.

В мае 2012 года в деревне Разгуляевка Красноярского края сгорели 14 жилых домов, площадь пожара составила более 2 тыс. кв. м. В результате возгорания 13 жителей деревни остались без крова.

В мае 2012 года четыре двухэтажных и пять одноэтажных зданий сгорели в Архангельске. Без жилья и имущества остались около 300 человек, при этом пострадавших не было.

В апреле 2013 года в комплексе «Грозный-Сити» сгорело высотное здание, в котором велись отделочные работы. Избежать жертв удалось только по причине того, что дом еще не был заселен. Площадь возгорания составила 18 тыс. кв. м. Уже в октябре того же года высотка была восстановлена.

В апреле 2014 года в деревне Черемхово в Иркутской области сгорели 18 домов. Сообщалось, что возгорание возникло из-за проблем с электропроводкой. В результате пожара пострадала одна женщина, 64 человека остались без жилья.

В апреле 2015 года пожарами было уничтожено более 1,2 тыс. домов в Хакасии. В результате стихийного бедствия погибли 15 человек, еще более 600 пострадали. В качестве причины возгорания называлось сжигание прошлогодней сухой травы. Глава Хакасии на встрече с главным государственным инспектором России по пожарному надзору отмечал, что ситуация была аномальной — в течение часа загорелась практически вся республика.

В мае 2017 года в городе Канск Красноярского края возникший на лесопилке пожар из-за жаркой погоды и сильного ветра перекинулся на жилые дома. Погибли два человека, огнем было уничтожено 52 жилых дома.

Теги: пострадавшие , пожар , Ростов-на-Дону
Главное
Рынок коммерческих дата-центров в России вырос на 20% Технологии и медиа
Материалы по теме
Пожар в Ростове-на-Дону локализовали на шести участках Общество
Медики сообщили о 25 пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону Общество
В Ростове-на-Дону пожар охватил 25 домов Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку