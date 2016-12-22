Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону увеличилось до 36 человек

Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону достигло 36 человек, заявила агентству «Интерфакс» министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
По ее словам, на данный момент в медучреждения в связи с пожаром подано 36 обращений. Четыре человека были госпитализированы, в частности, трое полицейских обратились к медикам из-за отравления угарным газом. Помощь также оказана сотруднику МЧС, который получил черепно-мозговую травму.
Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 25 человек.
Пожар в Ростове-на-Дону вспыхнул днем 21 августа. В центре города из-за возгорания было перекрыто движение, отключены газ и электричество. Пожар охватил 25 домов и распространился на площадь более 10 тыс. кв. м. В городе введен режим ЧС, эвакуировано более 600 человек. Для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения. Пострадавшим, как было заявлено городской администрацией, будет выплачена материальная помощь.
Предварительной причиной пожара названо возгорание бытовой техники в одном из домов.
В тушении пожара, по данным МЧС, участвуют 12 вертолетов и пожарный катер. Всего к борьбе с огнем, по данным ведомства, подключены 253 единицы техники и около 600 человек личного состава.
В 2010 году из-за аномально жаркого лета пожары бушевали в 22 регионах страны и затронули в том числе и жилые массивы. Огонь нанес ущерб 134 населенным пунктам, сгорели около 2,5 тыс. домов, погибли 60 человек.
В мае 2012 года в деревне Разгуляевка Красноярского края сгорели 14 жилых домов, площадь пожара составила более 2 тыс. кв. м. В результате возгорания 13 жителей деревни остались без крова.
В мае 2012 года четыре двухэтажных и пять одноэтажных зданий сгорели в Архангельске. Без жилья и имущества остались около 300 человек, при этом пострадавших не было.
В апреле 2013 года в комплексе «Грозный-Сити» сгорело высотное здание, в котором велись отделочные работы. Избежать жертв удалось только по причине того, что дом еще не был заселен. Площадь возгорания составила 18 тыс. кв. м. Уже в октябре того же года высотка была восстановлена.
В апреле 2014 года в деревне Черемхово в Иркутской области сгорели 18 домов. Сообщалось, что возгорание возникло из-за проблем с электропроводкой. В результате пожара пострадала одна женщина, 64 человека остались без жилья.
В апреле 2015 года пожарами было уничтожено более 1,2 тыс. домов в Хакасии. В результате стихийного бедствия погибли 15 человек, еще более 600 пострадали. В качестве причины возгорания называлось сжигание прошлогодней сухой травы. Глава Хакасии на встрече с главным государственным инспектором России по пожарному надзору отмечал, что ситуация была аномальной — в течение часа загорелась практически вся республика.
В мае 2017 года в городе Канск Красноярского края возникший на лесопилке пожар из-за жаркой погоды и сильного ветра перекинулся на жилые дома. Погибли два человека, огнем было уничтожено 52 жилых дома.