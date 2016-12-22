Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону увеличилось до 36 человек

Число пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону достигло 36 человек, заявила агентству «Интерфакс» министр здравоохранения Ростовской области ​Татьяна Быковская.

По ее словам, на данный момент в медучреждения в связи с пожаром подано 36 обращений. Четыре человека были госпитализированы, в частности, трое полицейских обратились к медикам из-за отравления угарным газом. Помощь также оказана сотруднику МЧС, который получил черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали 25 человек.

Пожар ​в Ростове-на-Дону вспыхнул днем 21 августа. В центре города из-за возгорания было перекрыто движение, отключены газ и электричество. Пожар охватил 25 домов и распространился на площадь более 10 тыс. кв. м. В городе введен режим ЧС, эвакуировано более 600 человек. Для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения. Пострадавшим, как было заявлено городской администрацией, будет выплачена материальная помощь.

Предварительной причиной пожара названо возгорание бытовой техники в одном из домов.

В тушении пожара, по данным МЧС, участвуют 12 вертолетов и пожарный катер. Всего к борьбе с огнем, по данным ведомства, подключены 253 единицы техники и около 600 человек личного состава.